Заря – Динамо: анонс матча УПЛ

Заря принимает Динамо в рамках 23-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Заря – Динамо

3 апреля, 18:30, Запорожье, "Славутич Арена"

Главный арбитр: Віктор Копиевский (Кропивницький)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

На старте второго круга лидеры встречаются друг с другом, даря надежду друг другу на сокращение или увеличение разрыва в турнирной таблице. Заре в этом туре повезло больше, ведь Александрии выпал матч против Шахтера – слишком сильной для этой лиги команды. Луганчане же встретятся с Динамо, которое традиционно дает против себя играть всем, хотя последние матчи киевлян в УПЛ говорят обратное. Так или иначе, сиутация проста: между Динамо и Шахтером разрыв в семь зачётных баллов, между Александрией и Зарей – девять; потеря очков категорически неприемлема для каждого.

Заря свою последнюю встречу против Динамо запомнит надолго, ведь её за последние годы никто так сильно не унижал. 5:0 в Киеве привели к штрафам и заставили "мужиков" мобилизовать силы, однако в прошлом туре это не помогло победить Шахтер – впрочем, луганчане в той игре действовали достаточно симпатично. Поединок состоялся в Запорожье, как и матч первого круга против "бело-синих", когда вице-чемпионы откровенно отскочили (1:1) – правда, то Динамо не ровня сегодняшнему. Тем не менее, тенденция очевидна: Заря на своем поле выглядит намного сильнее, чем на чужом. Сегодня нужно доказать эту теорему.

Александру Хацкевичу еще вспоминают домашнюю катастрофу с Челси, ведь в прошлом туре реабилитироваться за поражение команда не смогла. Матч с Олимпиком оказался скучным, сложным и с кучей привозов, хотя и завершился победой Динамо. Это болезненно сказывается на весеннем реноме киевлян, которых после поединков с Зарей, Олимипакосом и Десной хотелось короновать; правда, тогда у тренерского штаба были Соль и Вербич. Один из них уже вернулся к тренировкам, а вот Франа придётся ждать долго. В любом случае, фиаско в Запорожье оправдать кадровой ситуацией не удастся – киевляне просто обязаны набирать три очка и продолжать погоню за золотом.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Заря и Динамо в чемпионате провели между собой 40 матчей, из которых 27 выиграли киевляне, 9 завершились вничью и лишь в четырёх играх победу праздновали луганчане.

2. Общий счет противостояния между Зарей и Динамо в чемпионате – 86:26 в пользу "бело-синих".

3. Наиболее результативный матч между Зарей и Динамо был сыгран в первом круге прошлого сезона. Тогда в Запорожье команды расписали феерическую ничью – 4:4.

4. Самая крупная победа Зари над Динамо была зафиксирована в сезоне 2013/2014 – тогда в первом круге на стадионе "Авангард" луганчане разбили киевлян со счетом 2:0. Самая крупная победа Динамо над Зарей – 6:1 в Киеве в сезоне 2011/2012, 0:5 в Луганске в сезоне 2012/2013 и 5:0 в феврале 2019 года.

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Кадровая ситуация

Обеим командам сегодня будет очень сложно. Заря из-за дисквалификации потеряла Виталия Вернидуба, а из-за условий аренды против Динамо не сыграют Богдан Михайличенко, Александр Тымчик и Богдан Леднев. Кроме того, в лазарете находятся Артём Громов и Леван Арвеладзе, а участие Александра Караваева находится под вопросом – в игре с Люксембургом капитан "чёрно-белых" вышел на замену и быстро покинул поле из-за повреждения.

Динамо не может рассчитывать на лидера обороны Никиту Бурду, который перебрал жёлтых карточек. Кроме того, травмы не позволят выйти на поле Фран Солю, Артему Беседин, Иосипу Пиваричу, Тамашу Кадару и Микелю Дуелунду. Впрочем, к их отсутствию киевлянам не привыкать.

Ориентировочные составы на матч Заря – Динамо

Заря: Фелипе – Чечер, Белый, Литвин, Чеберко – Силас, Майборода – Лунев, Кабаев, Хомченовский – Будковский

Динамо: Бойко – Кендзера, Сидорчук, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Русин

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Заря очень неплохо провела последние матчи в чемпионате, но матч против Шахтера показал, что к грандам весенние "мужики" не готовы. Тогда они играли основой, а сейчас без ряда лидеров им будет ещё труднее. Киевлянам легко также не будет, но они просто не могут позволить себе осечку. Класс должен принести Динамо победу.