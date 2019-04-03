toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ

08:30 157 Читати українською
Заря – Динамо: анонс матча УПЛ

Заря принимает Динамо в рамках 23-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

 

Заря – Динамо

3 апреля, 18:30, Запорожье, "Славутич Арена"

Главный арбитр: Віктор Копиевский (Кропивницький)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

На старте второго круга лидеры встречаются друг с другом, даря надежду друг другу на сокращение или увеличение разрыва в турнирной таблице. Заре в этом туре повезло больше, ведь Александрии выпал матч против Шахтера – слишком сильной для этой лиги команды. Луганчане же встретятся с Динамо, которое традиционно дает против себя играть всем, хотя последние матчи киевлян в УПЛ говорят обратное. Так или иначе, сиутация проста: между Динамо и Шахтером разрыв в семь зачётных баллов, между Александрией и Зарей – девять; потеря очков категорически неприемлема для каждого.

Заря свою последнюю встречу против Динамо запомнит надолго, ведь её за последние годы никто так сильно не унижал. 5:0 в Киеве привели к штрафам и заставили "мужиков" мобилизовать силы, однако в прошлом туре это не помогло победить Шахтер – впрочем, луганчане в той игре действовали достаточно симпатично. Поединок состоялся в Запорожье, как и матч первого круга против "бело-синих", когда вице-чемпионы откровенно отскочили (1:1) – правда, то Динамо не ровня сегодняшнему. Тем не менее, тенденция очевидна: Заря на своем поле выглядит намного сильнее, чем на чужом. Сегодня нужно доказать эту теорему.

Александру Хацкевичу еще вспоминают домашнюю катастрофу с Челси, ведь в прошлом туре реабилитироваться за поражение команда не смогла. Матч с Олимпиком оказался скучным, сложным и с кучей привозов, хотя и завершился победой Динамо. Это болезненно сказывается на весеннем реноме киевлян, которых после поединков с Зарей, Олимипакосом и Десной хотелось короновать; правда, тогда у тренерского штаба были Соль и Вербич. Один из них уже вернулся к тренировкам, а вот Франа придётся ждать долго. В любом случае, фиаско в Запорожье оправдать кадровой ситуацией не удастся – киевляне просто обязаны набирать три очка и продолжать погоню за золотом.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Заря и Динамо в чемпионате провели между собой 40 матчей, из которых 27 выиграли киевляне, 9 завершились вничью и лишь в четырёх играх победу праздновали луганчане.

2. Общий счет противостояния между Зарей и Динамо в чемпионате – 86:26 в пользу "бело-синих".

3. Наиболее результативный матч между Зарей и Динамо был сыгран в первом круге прошлого сезона. Тогда в Запорожье команды расписали феерическую ничью – 4:4.

4. Самая крупная победа Зари над Динамо была зафиксирована в сезоне 2013/2014 – тогда в первом круге на стадионе "Авангард" луганчане разбили киевлян со счетом 2:0. Самая крупная победа Динамо над Зарей – 6:1 в Киеве в сезоне 2011/2012, 0:5 в Луганске в сезоне 2012/2013 и 5:0 в феврале 2019 года.

Суркис предложил Леоненко интересное пари на телеканале Футбол

Кадровая ситуация

Обеим командам сегодня будет очень сложно. Заря из-за дисквалификации потеряла Виталия Вернидуба, а из-за условий аренды против Динамо не сыграют Богдан Михайличенко, Александр Тымчик и Богдан Леднев. Кроме того, в лазарете находятся Артём Громов и Леван Арвеладзе, а участие Александра Караваева находится под вопросом – в игре с Люксембургом капитан "чёрно-белых" вышел на замену и быстро покинул поле из-за повреждения.

Динамо не может рассчитывать на лидера обороны Никиту Бурду, который перебрал жёлтых карточек. Кроме того, травмы не позволят выйти на поле Фран Солю, Артему Беседин, Иосипу Пиваричу, Тамашу Кадару и Микелю Дуелунду. Впрочем, к их отсутствию киевлянам не привыкать.

Ориентировочные составы на матч Заря – Динамо

Заря: Фелипе – Чечер, Белый, Литвин, Чеберко – Силас, Майборода – Лунев, Кабаев, Хомченовский – Будковский

Динамо: Бойко – Кендзера, Сидорчук, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Русин

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Заря очень неплохо провела последние матчи в чемпионате, но матч против Шахтера показал, что к грандам весенние "мужики" не готовы. Тогда они играли основой, а сейчас без ряда лидеров им будет ещё труднее. Киевлянам легко также не будет, но они просто не могут позволить себе осечку. Класс должен принести Динамо победу.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Заря - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
46
мин
Александрия
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук