Зоря – Динамо: кияни оголосили заявку на матч

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко обрав гравців, які зможуть взяти участь у поєдинку 26-го туру чемпіонату України проти Зорі.

Вже у суботу, 13 червня, Динамо у Запоріжжі у черговому турі зустрінеться з луганською Зорею. Кияни доберуться до місця призначення літаком, повідомляє офіційний сайт "синьо-білих".

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До слова, разом з командою на поєдинок вирушили Віктор Циганков і Йосіп Піваріч, які напередодні повернулись до загальної групи.

Олексій Михайличенко включив до списку футболістів наступних гравців:

Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко;

Захисники: Денис Попов, Віталій Миколенко, Йосіп Піварич, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Віктор Циганков, Карлос Де Пена, Міккел Дуелунд, Віталій Буяльський, Абдул Мохаммед Кадірі, Микола Шапаренко, Георгій Цитаїшвілі, Володимир Шепелєв, Беньямін Вербіч, Сергій Сидорчук, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв;

Нападники: Назарій Русин, Фран Соль.

Після матчу команда у повному складі літаком повернеться до Києва.

Нагадаємо, після 25-ти турів Зоря і Динамо мають в активі по 49 балів і ділять друге-третє місця у турнірній таблиці чемпіонату України.

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