"Вихід Циганкова додасть Зорі проблем": Нагорняк оцінив шанси луганців у протистоянні з Динамо

Колишній півзахисник збірної України Сергій Нагорняк поділився думками щодо майбутнього поєдинку між "мужиками" та "біло-синіми".

"Динамо критикують часто заслужено, але Зоря, на мій погляд, поки не показує того футболу, який вона демонструвала до карантинної паузи. Згодний, на це є маса причин, але, подивимося, як буде далі. Хоча і Динамо поки виглядає важкувато, навіть незважаючи на велику перемогу над Олександрією.

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Сила Зорі у тому, що це одна з наймолодших команд чемпіонату, де майже всі футболісти молоді, талановиті і мотивовані. Їм є, що і кому доводити. Плюс, правильна робота тренера. А в Динамо є гравці, які не дотягують до рівня такого клубу. А право носити футболку "біло-синіх" необхідно постійно доводити.

Зоря у кожному матчі намагається грати першим номером, при цьому крайні захисники люблять швидкість. До того ж, номінально, луганці – господарі, і це теж змусить їх частіше контролювати м'яч. У складі Динамо на поле може вийти Циганков. Це може стати проблемою для Зорі. Адже виконавець такого рівня у будь-якому стані може допомогти своїй команді.

Зрештою, Десна і Олександрія ще не сказали свого останнього слова. Зоря і Динамо випереджають своїх конкурентів у таблиці, тому і виглядають як найбільш ймовірні претенденти на срібні медалі. Та я поки не можу комусь із них віддати перевагу, адже з такою конкуренцією у цьому квартеті кожне очко на вагу золота", – сказав Нагорняк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 25-ти турів Зоря і Динамо мають в активі по 49 балів і ділять друге-третє місця у турнірній таблиці чемпіонату України. Їхня зустріч відбудеться вже 13 червня о 17:00.

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