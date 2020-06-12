Заря – Динамо: киевляне объявили заявку на матч

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко выбрал игроков, которые смогут принять участие в поединке 26-го тура чемпионата Украины против Зари.
Уже в субботу, 13 июня, Динамо в Запорожье в очередном туре встретится с луганской Зарей. Киевляне доберутся до места назначения самолетом, сообщает официальный сайт "сине-белых".
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К слову, вместе с командой на поединок отправились Виктор Цыганков и Йосип Пиварич, которые накануне вернулись в общую группу.
Алексей Михайличенко включил в список футболистов следующих игроков:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко;
Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Артем Шабанов, Томаш Кендзера;
Полузащитники: Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Миккел Дуэлунд, Виталий Буяльский, Абдул Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Александр Караваев;
Нападающие: Назарий Русин, Фран Соль.
После матча команда в полном составе самолетом вернется в Киев.
Напомним, после 25-ти туров Заря и Динамо имеют в активе по 49 баллов и делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины.
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