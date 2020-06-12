toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ПЕРВАЯ ЛИГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Заря – Динамо: киевляне объявили заявку на матч

19:32 49 Читати українською
Заря – Динамо: киевляне объявили заявку на матч
Заря – Динамо / Фото из открытых источников

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко выбрал игроков, которые смогут принять участие в поединке 26-го тура чемпионата Украины против Зари.

 

Уже в субботу, 13 июня, Динамо в Запорожье в очередном туре встретится с луганской Зарей. Киевляне доберутся до места назначения самолетом, сообщает официальный сайт "сине-белых".

"Выход Цыганкова добавит Заре проблем": Нагорняк оценил шансы луганчан в противостоянии с Динамо

К слову, вместе с командой на поединок отправились Виктор Цыганков и Йосип Пиварич, которые накануне вернулись в общую группу.

Алексей Михайличенко включил в список футболистов следующих игроков:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко;

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Артем Шабанов, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Миккел Дуэлунд, Виталий Буяльский, Абдул Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Александр Караваев;

Нападающие: Назарий Русин, Фран Соль.

После матча команда в полном составе самолетом вернется в Киев.

Напомним, после 25-ти туров Заря и Динамо имеют в активе по 49 баллов и делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины.

Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

blog_ava
"Нам остается еще подставить задницу": Зозулю и Ко "ограбили" в Мадриде – тренер слетел с катушек
11:57
486
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Заря Заря Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко УПЛ Заря - Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
5
мин
Ювентус
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук