"Хотя до финишной прямой еще далеко, но игра с Динамо – одна из особых во втором круге. Каждая следующая будет не менее важной.

Динамо в 2008 году мог возглавить Рангник, – журналист

Заря настраивается на любого соперника и мы доказали, что можем играть в свою игру, играя от себя. У Динамо есть достаточно футболистов, которые в любой момент могут усилить игру.

Я не могу сказать, что участие Динамо в трех турнирах сыграет в пользу Зари. Как по мне, Динамо находится в тонусе, состав сыгран, больше матчей проводит. Однако, у Зари тоже хорошая серия, на которой не хотят ставить точку", – сказал Каменюка в программе "Тур ONLINE".

Напомним, встреча между Зарей и Динамо состоится уже сегодня, 14 марта, в 17:00. Киевляне после 17-ти туров идут в турнирной таблице УПЛ первыми, имея в своем активе 40 очков, луганчане с 32 пунктами третьи (и имеют игру в запасе).

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ