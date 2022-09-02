Рух невдало розпочав сезон, стартувавши з двох поразок (від Металіста та Колоса), але назвати львів'ян приреченими перед домашкою проти Шахтаря не вважали. "Гірники" теж не вражали на старті, розписавши нічию з Металістом 1925 і ледве-ледве дотиснувши Кривбас. Футбол донеччан виглядав дуже далеким до ідеалу, тож можна було сподіватись на сенсацію.

Динамо, Рух та Металіст погодили передачу телеправ УПЛ – ЗМІ оприлюднив документи

Ігор Йовічевіч провів невеличку ротацію, залишивши в запасі Лукаса Тейлора й Кривцова. Замість них хорват випустив Коноплю та Бондаря відповідно. Крім того, до заявки внесли "зіркового" новачка – Шведа. Леонід Кучук, своєю чергою, освіжив середню лінію, залишивши на банці Бойчука та Таллеса. Їхнє місце в основі зайняли Руніч і Притула.

Перший тайм суто у футбольному плані важко назвати цікавим. Нудьгували навіть режисери, які шукали на стадіоні цікаві кадри. Зокрема, вони вихопили головного тренера львівських Карпат – Андрія Тлумака. Йому сумно не було.

До перерви гра була рівною, однак Шахтар виглядав гостріше. Вже на 4-й хвилині гості могли відкривати рахунок внаслідок подачі з кутового на дальню стійку, однак Бондар при замиканні не влучив у ворота з метру.

На 30-й же Мудрик вийшов віч-на-віч, завершивши ефектну комбінацію з Судаковим і Бондаренком – втім, Паньків парирував його удар. Рух огризнувся на 33-й виходом 2-в-1, але Сич запоров його неточним пасом в ноги Бондарю.

Ключовим моментом першого тайму стало сенсаційне вилучення Мудрика. Михайло отримав пряму червону картку, необачно зігравши проти Сапуги – лідер Шахтаря наступив на ахілл.

Втім, Рух не зміг скористатись чисельною більшістю. Можливо, темп гри львів'ян дещо збив епізод на 40-й хвилині, коли Конопля увірвався в штрафний і зіткнувся з Паньківим. Голкіперу довелося надавати медичну допомогу. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

У роздягальні Ігор Йовічевіч провів заміну, випустивши Зубкова замість Сікана. Ця перестановка аж ніяк не змінила хід зустрічі. Рух, попри перевагу в кількості футболістів, грав без м'яча й тримався на власній половині поля. Шахтар, своєю чергою, взагалі не мав варіантів у атаці. Швидкості були низькими, а моментів не виникало.

Вихід Бойчука замість Соломона-Отабора на 60-й хвилині не покращив футбол Руха. Ігор Йовічевіч, своєю чергою, кинув у бій Тейлора та Траоре (Петряк і Михайліченко пішли відпочивати) – не можна сказати, що це рішення перегорнуло гру, але "гірники" стали краще чіплятись за м'яч на чужій третині поля. Цьому неабияк сприявли хороші відкривання Траоре.

Шахтар не створював моменти, але відверто домінував на полі. Донеччани швидко повертали володіння після втрат і йшли вперед все більшими силами. Зрештою, це принесло успіх: на 79-й хвилині Бондар виконав подачу з правого флангу, а Конопля, опинившись у штрафному, замкнув головою – точно під дальню стійку. 0:1! "Помаранчево-чорні" вирвались уперед.

Леонід Кучук одразу кинув у бій Таллеса й Мисика. Рух побіг в атаку, але ледь не потрапив у полон на 88-й хвилині, коли Судаков увірвався на лівий край штрафного. Георгій пробив у ближній – Паньків парирував. Цей момент став останнім у зустрічі.

Перед фінальним свистком Ігор Йовічевіч дозволив Шведу дебютувати за "гірників", однак часу щось зробити у Мар'яна не було. Матч завершився мінімальною перемогою Шахтаря, який з 7-ма очками очолив турнірну таблицю УПЛ. Рух – останній.

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик залишається, 3 трансфери Барси на фініші, домінація англійської "суперліги"