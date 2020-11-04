Зоря натхненно готується до зустрічі з грецьким АЕКом в рамках Ліги Європи. За нинішніми правилами, гравці перед матчем здали обов'язкові тести на наявність коронавірусу.

Зоря повернула з лазарету двох ключових гравців перед матчем Ліги Європи

Як повідомляє офіційний сайт Зорі, усі результати були негативними, тому у Віктора Скрипника не повинно виникнути кадрових проблем.

Нагадаємо, вже 5 жовтня у Запоріжжі відбудеться матч третього туру групового етапу Ліги Європи Зоря – АЕК, початок о 22:00. Поки луганці перебувають на останній сходинці групи G без залікових балів.

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