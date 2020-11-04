Ветеран Зорі Артем Громов та голкіпер Заурі Махарадзе повернулись до повноцінних тренувань в основній групі команди, повідомляє луганський клуб на офіційній сторінці у Twitter.

Зоря – АЕК: передматчева прес-конференція Віктора Скрипника

30-річний Громов пропустив близько місяця, а Махарадзе зазнав пошкодження ще у липні.

Нагадаємо, вже 5 жовтня відбудеться матч третього туру групового етапу Ліги Європи Зоря – АЕК, початок о 22:00. Поки луганці перебувають на останній сходинці групи G без залікових балів.

Зоря – Брага: шедевр екс-партнера Мессі приніс гостям історичний тріумф, шалений гол як солодка вітамінка для Скрипника