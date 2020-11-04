Зоря повернула з лазарету двох ключових гравців перед матчем Ліги Європи
20:08 - Читать на русском
Хороші новини надійшли від лікарів луганського клубу.
Ветеран Зорі Артем Громов та голкіпер Заурі Махарадзе повернулись до повноцінних тренувань в основній групі команди, повідомляє луганський клуб на офіційній сторінці у Twitter.
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30-річний Громов пропустив близько місяця, а Махарадзе зазнав пошкодження ще у липні.
Нагадаємо, вже 5 жовтня відбудеться матч третього туру групового етапу Ліги Європи Зоря – АЕК, початок о 22:00. Поки луганці перебувають на останній сходинці групи G без залікових балів.
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