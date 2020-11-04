Заря вдохновенно готовится к встрече с греческим АЕКом в рамках Лиги Европы. По нынешним правилам, игроки перед матчем сдали обязательные тесты на наличие коронавируса.

Заря вернула из лазарета двух ключевых игроков перед матчем Лиги Европы

Как сообщает официальный сайт Зари, все результаты были отрицательными, поэтому у Виктора Скрипника не должно возникнуть кадровых проблем.

Напомним, уже 5 октября в Запорожье состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря – АЕК, начало в 22:00. Пока луганчане находятся на последней строчке группы G без зачетных баллов.

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