"Зорі може допомогти лише недооцінка з боку Еспаньйола", – Пятенко

Екс-тренер Чорноморця Володимир Пятенко поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-офф Ліги Європи Зоря – Еспаньйол.

"Луганці знову почнуть активно, як і в першому поєдинку з іспанцями. Що міняти, якщо Зорі необхідно забивати? Тому старт зустрічі буде таким самим.

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Еспаньйол здивував індивідуальною майстерністю футболістів – тим, як вони працюють з м'ячем, як приймають його, як розвертаються і йдуть в атаку. Звернув увагу на те, як Еспаньйол, навіть пропустивши, продовжував гнути свою лінію, постійно діє агресивно.

У четвер нічого не потрібно боятися. Рахунок 1:3 не на нашу користь, сенсу остерігатись немає. Безумовно, ризик є. Але потрібно зіграти, як у стартовий відрізок поєдинку в Іспанії, коли не було боягузтва, і Зоря не захищалась майже всім складом у своєму штрафному.

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Шансів мало. Думаю, відсотків 20, не більше. Еспаньйол – не тільки індивідуально сильні гравці, а й грамотна в цілому команда. На руку Зорі може бути хіба що можлива недооцінка з боку суперника, причому не луганської команди, а саме матчу-відповіді", – поділився Пятенко в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, матч Зоря – Еспаньйол відбудеться 29 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок гри о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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