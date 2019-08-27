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Зоря – Еспаньйол: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

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Зоря – Еспаньйол: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи
Зоря – Еспаньйол: прогноз на матч Ліги Європи 29.08.2019

Зоря прийме Еспаньйол у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на поєдинок, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Зоря – Еспаньйол відбудеться 29 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок гри о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Зоря – Еспаньйол, прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи:

Фахівці британської контори William Hill вважають Еспаньйол фаворитом зустрічі. На перемогу іспанців можна поставити з коефіцієнтом 2,15. Натомість імовірний успіх Зорі оцінюється у 3,3, а нічия – 3,4.

Австрійці з Bwin схожої думки. Тут коефіцієнт на успіх команди Давіда Гальєхо складає 2,20. Перемогу команди Віктора Скрипника оцінюють у 3,2. А на нічийний підсумок матчу можна поставити з коефіцієнтом 3,25.

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Як бачимо, букмекери практично не вірять у вихід української команди у груповий етап Ліги Європи. Нагадаємо, в першому матчі у Барселоні Зоря відкрила рахунок у першому таймі, але в другій половині гри пропустила у власні ворота 3 м'ячі та програла з рахунком 1:3. Ба більше – голкіпер луганців Микита Шевченко ще й парирував пенальті.

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Еспаньйол Еспаньйол Зоря Зоря Ліга Європи Зоря - Еспаньйол букмекери
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