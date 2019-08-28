"Заре может помочь только недооценка со стороны Эспаньола", – Пятенко

Экс-тренер Черноморца Владимир Пятенко поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы Заря – Эспаньол.

"Луганчане снова начнут активно, как и в первом поединке с испанцами. Что менять, если Заре необходимо забивать? Поэтому старт встречи будет таким же.

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Эспаньол удивил индивидуальным мастерством футболистов – тем, как они работают с мячом, как принимают его, как разворачиваются и идут в атаку. Обратил внимание на то, как Эспаньол, даже пропустив, продолжал гнуть свою линию, постоянно действует агрессивно.

В четверг ничего не нужно бояться. Счет 1:3 не в нашу пользу, смысла опасаться нет. Безусловно, риск есть. Но нужно сыграть, как в стартовый отрезок поединка в Испании, когда не было трусости, и Заря не защищалась почти всем составом в своей штрафной.

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Шансов мало. Думаю, процентов 20, не больше. Эспаньол – не только индивидуально сильные игроки, но и грамотная в целом команда. На руку Заре может быть разве что возможна недооценка со стороны соперника, причем не луганской команды, а именно ответного матча", – поделился Пятенко в интервью Footboom.

Напомним, матч Заря – Эспаньол состоится 29 августа в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Начало игры в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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