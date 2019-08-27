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Зоря – Еспаньйол: іспанці опублікували список гравців, які вирушать у Запоріжжя

14:36 2020 Читать на русском
Зоря – Еспаньйол: іспанці опублікували список гравців, які вирушать у Запоріжжя
Еспаньйол – Зоря / ФК Еспаньйол

Еспаньйол визначився з гравцями, що вирушать на матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи проти Зорі.

 

Еспаньйол у своєму Twitter опублікував заявку з футболістів, які полетять на матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи проти луганської Зорі, який відбудеться 29 серпня о 20:00 у Запоріжжі.

Еспаньйол підписав талановитого форварда перед матчем-відповіддю проти Зорі

Воротарі: Прієто, Лопес, Гарсія

Захисники: Піпа, Педроса, Налдо, Луїс Лопес, Хаві Лопес, Давід Лопес, Дідак, Коршія, Бернардо, Калеро

Півзахисники: Віктор Ітурраспе, Дардер, Мьєлендо, Рока, Гранеро, Лосано, Ніко

Нападники: У Лей, Феррейра, Пуадо, Кальєрі, П'ятті, Варгас, Кампусано

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Теги
Еспаньйол Еспаньйол Зоря Зоря Ліга Європи Зоря - Еспаньйол
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