Зоря – Еспаньйол: іспанці опублікували список гравців, які вирушать у Запоріжжя

Еспаньйол визначився з гравцями, що вирушать на матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи проти Зорі.
Еспаньйол у своєму Twitter опублікував заявку з футболістів, які полетять на матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи проти луганської Зорі, який відбудеться 29 серпня о 20:00 у Запоріжжі.
Еспаньйол підписав талановитого форварда перед матчем-відповіддю проти Зорі
Воротарі: Прієто, Лопес, Гарсія
Захисники: Піпа, Педроса, Налдо, Луїс Лопес, Хаві Лопес, Давід Лопес, Дідак, Коршія, Бернардо, Калеро
Півзахисники: Віктор Ітурраспе, Дардер, Мьєлендо, Рока, Гранеро, Лосано, Ніко
Нападники: У Лей, Феррейра, Пуадо, Кальєрі, П'ятті, Варгас, Кампусано