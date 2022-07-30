Зоозахисна організація "Люди за етичне поводження з тваринами" у своєму офіційному твіттері звернулася до Бенфіки з проханням припинити використовувати орлів на своєму стадіоні.

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"Бенфіка, орлам просто не місце на спортивних заходах. Якщо ви погодитеся відправити птахів у заповідник, ми відшкодуємо вам витрати і дамо розкішний костюм орла-маскота, який обов'язково стане хітом серед фанатів. Що скажете?" – йдеться у заяві організації.

Орел є символом Бенфіки. Він розташований не емблемі клубу, а перед кожною домашньою грою цей птах вилітає з гнізда над фанатським сектором і дає коло стадіоном "Да Луж" – часто під звуки гімну лісабонської команди. Наразі цю функцію виконують орли Віторія та Глоріоза.

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