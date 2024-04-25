У четвер, 25 квітня, Консейсау продовжив контракт із Порту на чотири роки. Про це інформує офіційний сайт "драконів". Спеціаліст очолює команду з літа 2017 року, і за цей час провів на чолі її наставника 374 матчі, здобувши в них 270 перемог і завоювавши 10 різних титулів.

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Як інформує Maisfutebol, угода Консейсау з клубом передбачає розірвання в односторонньому порядку – за рішенням тренера або нового президента в тому випадку, якщо чинний президент "драконів" Пінту да Кошта не буде переобраний на клубних виборах. Вони відбудуться наступної суботи, 27 квітня.

Цим продовженням контракту з Консейсау да Кошта вирішив зміцнити свої позиції в Порту.