Кубок Еусебіо

Бенфіка – Ньюкасл – 3:2

Голи: Рамуш, 15, Грімальдо, 31, Араужу, 89 – Альмірон, 22, 44

Лісабонці відновили проведення товариського матчу на честь своєї легенди. Цьогоріч суперником Бенфіки був Ньюкасл. Матч вийшов Яскравим. Особливо перший тайм, упродовж якого команди забили по два м'ячі.

Яремчук відзначився другим голом на зборах Бенфіки – українець забив важливий м'яч у ворота новачка Ла Ліги

Роман Яремчук та Давід Нерес вийшли на поле по перерві, але героєм судилося стати українцю. Саме Яремчук класно розібрався із захисником та викотив м'яч під удар Араужу, влучний удар якого приніс перемогу Бенфіці.