Зоозащитная организация "Люди за этичное обращение с животными" в своем официальном твиттере обратилась к Бенфике с просьбой прекратить использовать орлов на своём стадионе.

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"Бенфика, орлам просто не место на спортивных мероприятиях. Если вы согласитесь отправить птиц в заповедник, мы возместим вам расходы и дадим роскошный костюм орла-маскота, который обязательно станет хитом среди фанатов. Что скажете?" – говорится в заявлении организации.

Орел является символом Бенфики. Он расположен на в эмблеме клуба, а перед каждой домашней игрой эта птица вылетает из гнезда над фанатским сектором и дает круг над стадионом "Да Луж" – часто под звуки гимна лиссабонской команды. В настоящее время эту функцию выполняют орлы Витория и Глориоза.

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