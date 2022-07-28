За підсумками матчів середи, 27 липня, всі учасники 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ 2022/23 отримали своїх суперників. Серед них і Динамо Київ.

Стали відомі всі 20 команд, які продовжать боротьбу за путівки в груповий турнір Ліги чемпіонів 2022/23. Жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбулося ще 18 липня, а ввечері 27 числа остаточно визначилися всі 10 пар наступного етапу змагань.

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Серед учасників третього раунду опинилося і київське Динамо, яке у драматичному матчі здолало на виїзді Фенербахче (2:1). Вирішальний гол забив Олександр Караваєв, який колись півроку виступав за турецьку команду. Є у наступній стадії й інші представники України – зокрема, Роман Яремчук (Бенфіка) та Ігор Пластун (Лудогорець).

Шлях чемпіонів

Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Аполлон (Кіпр)

Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Угорщина)

Лудогорець (Болгарія) – Динамо Загреб (Хорватія)

Шериф (Молдова) – Вікторія Пльзень (Чехія)

Буде-Глімт (Норвегія) – Жальгіріс (Литва)

Црвена Звезда (Сербія) – Пюнік (Вірменія).

Шлях представників ліг

Монако (Франція) – ПСВ (Нідерланди)

Динамо Київ (Україна) – Штурм (Австрія)

Уніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – Рейнджерс (Шотландія)

Бенфіка (Португалія) – Мітьюлланд (Данія).

Матчі відбудуться 2/3 та 9 серпня. Переможці вийдуть у раунд плей-офф кваліфікації ЛЧ. Команди, що програють у Шляху представників ліг, продовжать боротьбу в груповому турнірі Ліги Європи. Невдахи з Шляху чемпіонів зіграють у плей-офф кваліфікації ЛЄ. Відповідно, завдяки проходу Фенербахче Динамо гарантувало собі єврокубкову осінь.

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