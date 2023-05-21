"Золотой" подарок Дортмунду от Тухеля в видеообзоре матча Бавария – РБ Лейпциг – 1:3
11:36 - Читати українською
Бавария провалилась в матче 33-го тура Бундеслиги против РБ Лейпциг. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Конрад Лаймер 65’
Кристофер Нкунку 76’
Доминик Собослай 85’
65’ Конрад Лаймер
76’ Кристофер Нкунку
85’ Доминик Собослай
Бавария выиграла первый тайм благодаря голу Гнабри, но второй превратился в катастрофу. Камбек РБ Лейпциг начал Конрад Лаймер, который летом станет свободным агентом и должен переехать как раз в Мюнхен.
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Затем подопечные Тухеля "привезли" 2 дурацких пенальти. Павар задел Нкунку, а Мазрауи решил останавливать мяч рукой. Нкунку и Собослай с точки били точно. 1:3 – Бавария перед последним туром рискует оказаться позади Дортмунда, а РБ Лейпциг гарантировал себе групповой этап Лиги чемпионов.
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