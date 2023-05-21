Бавария провалилась в матче 33-го тура Бундеслиги против РБ Лейпциг. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Бавария выиграла первый тайм благодаря голу Гнабри, но второй превратился в катастрофу. Камбек РБ Лейпциг начал Конрад Лаймер, который летом станет свободным агентом и должен переехать как раз в Мюнхен.

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Затем подопечные Тухеля "привезли" 2 дурацких пенальти. Павар задел Нкунку, а Мазрауи решил останавливать мяч рукой. Нкунку и Собослай с точки били точно. 1:3 – Бавария перед последним туром рискует оказаться позади Дортмунда, а РБ Лейпциг гарантировал себе групповой этап Лиги чемпионов.