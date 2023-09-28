"Сподіваюся виграти якомога більше, як з клубом, так і зі збірною. Моя мрія – виграти Лігу чемпіонів і чемпіонат світу з Італією. Я сподіваюся, що одного разу це зроблю, я віддам усе, що можу.

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Я вже вигравав трофей Яшина (прим. у 2021 році) і це було неймовірно приємно. "Золотий м'яч"? Хто знає, але зроблю все, що в моїх силах", – цитує голкіпера Calcio Mercato.

Нагадаємо, що Доннарумма виступає за ПСЖ з 2021 році. З парижанами італієць здобув два титули чемпіона Франції, а також Суперкубок. У складі збірної Італії голкіпер вигравав чемпіонат Європи.

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