"Надеюсь выиграть как можно больше, как с клубом, так и со сборной. Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира с Италией. Я надеюсь, что однажды это сделаю, я отдам все, что могу.

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Я уже выигрывал трофей Яшина (прим. в 2021 году) и это было невероятно приятно. "Золотой мяч"? Кто знает, но сделаю все, что в моих силах", – цитирует голкипера Calcio Mercato.

Напомним, что Доннарумма выступает за ПСЖ с 2021 году. С парижанами итальянец добыл два титула чемпиона Франции, а также Суперкубок. В составе сборной Италии голкипер выигрывал чемпионат Европы.

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