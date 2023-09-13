Італія переграла Україну (2:1) на Сан-Сіро в рамках кваліфікації на Євро-2024. Ми зібрали реакцію тамтешньої преси на важливий матч.

Gazzetta dello Sport: Посміхнись, Італіє!

Спаллетті перезавантажує команду, а Фраттезі робить дубль. Сан-Сіро побачив швидкість, моменти та нокаут України. Євро наближається.

"Хто сказав, що треба багато часу, щоб поставити гру збірній? Спаллетті перевернув Італію з ніг на голову після невдалого дебюту з Північною Македонією. Його сміливі рішення змінили обличчя команди, яка показала характер, інтенсивність і переможний менталітет.

Ми видихаємо з полегшенням не тільки через те, що наздогнали Україну в боротьбі за Євро. Тепер можна сказати: Італія повернулася. Перемогти можна було по-різному, але ми вибрали найбільш переконливий спосіб. Цей матч не увійде в історію, але дає певний оптимізм.

Гра з Україною стала важливим етапом на шляху до зближення з молодою блискучою Італією. Після такого дивимося в майбутнє з меншою тривогою. Були переживання, коли Манчіні зрадив збірну. Але та сторінка перегорнута. У нас новий цикл – без абсолютних чемпіонів, але з ентузіазмом і тренером, який приносить задоволення", – пише провідне італійське видання.

Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С

Corriere dello Sport: Ми живі!

Швидкість, клас і два голи Фраттезі: Італія прокинулася та побила Україну.

"Так, оце ми. Пам'ятаєте, як Італія грала в перші пів години? Команда спантеличила Україну швидкістю, динамікою без м'яча, зміною фаз і агресією. А це все азбука футболу.

Мені байдуже, чи показує збірна красивий футбол. У неї інша місія – перемагати. І єдиний спосіб цього досягати – "італійський стиль". Ні, це не означає, що треба сидіти в обороні. Італійський стиль передбачає жертовність, компактність, стабільність захисту і сильний характер.

Ми – ніщо, якщо не пам'ятатимемо, що пропустили два чемпіонати світу і ризикуємо пропустити Євро. До того ж в статусі чемпіонів", – емоцій реагує журналіст CdS.

Видання виставило оцінки збірній України. Ребров отримав 6 балів, як і більшість гравців.Судаков і Миколенко негативно виділені п'ятірками, а Ярмоленко та Довбик – найкращі (6,5). Артема взагалі розхвалили: "Самотужки кинув виклик обороні Італії та змусив Доннарумму створити два дива. Після його активності прийшов гол, який організував нам проблеми. Дивовижний".

Tuttosport: Італійський Фраттезі

Італія знову бачить перед собою чемпіонат Європи. В кінці пробігли мурашки по шкірі, але цього разу збірна нагородила прогрес Спаллетті.

"Італія показала реакцію – Україна переможена. Збірна розпочала, як ракета, змусивши Україну відразу сісти в захист. З'явилися моменти, а Фраттезі оформив дубль.

Україна відіграла один гол, коли Ярмоленко забив у порожні ворота. Але Італія повернула собі контроль. Наприкінці матчу українці спробували прорватися вперед, однак Італія відстояла дорогоцінну перемогу", – констатує туринська газета.

Il Messaggero: Фраттезі приніс Спаллетті першу перемогу, але роботи ще багато

"Ми бачимо прогрес в ігровому плані, однак команда не здатна закривати матчі. Ще треба працювати над психологічною стійкістю, яка руйнується з першими ж труднощами.

Знову страждання, але хоча б переможні. Італія гарно грає, забиває два, а потім пропускає. Україні вистачило одного гола Ярмоленка, щоб повернутися в гру та змусити нашу збірну страждати.

Північна Македонія зрівняла рахунок, а Україна не зуміла. В цьому вся різниця. Двох голів було мало. Звичайно, три очки – це щастя. Спаллетті насолоджується ними. Але шлях до слави дуже довгий", – з меншим оптимізмом пише римське видання.

Corriere della Sera: Фраттезі – Шерлок Холмс

"Італія відродилася в найважчий момент, подарувала Спаллетті першу посмішку та зробила великий крок до Євро.

Вечір на Сан-Сіро був солодкий і світлий завдяки сенсаційному дублю Фраттезі. На відміну від Північної Македонії, цього разу учні нового тренера залишилися єдиним цілим. У другому таймі команда подолала страх пропустити на контратаці та тиснула на суперника. Україна майже не загрожувала воротам Доннарумми.

Фраттезі – як Шерлок Холмс. У нього талант бути точним. Він легко робить те, що не виглядає елементарним.

Найважливіша перемога цього відбору. Тепер Італії потрібно переграти вдома Північну Македонію та Мальту, а також не програти братам Шевченка у другому матчі", – таке резюме від Corriere della Sera.

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