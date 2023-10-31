Воротар Астон Вілли і збірної Аргентини Еміліано Мартінес зазнав обструкції під час отримання нагороди "Воротар року" на церемонії вручення "Золотого м'яча".

Мартінеса двічі освистали під час церемонії нагородження "Золотого м'яча": перший раз – під час оголошення переможця в номінації "Воротар року", другий раз – під час промови. Ведучому церемонії Дідьє Дрогба довелося зробити поважній аудиторії зауваження: "Давайте будемо поважати переможця премії", – зазначив легендарний екс-форвард Челсі.

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Церемонія нагородження "Золотого м'яча" відбулася в Парижі, і в залі були присутні багато гравців "Ле Бльо" разом із головним тренером Дідьє Дешамом. Свист і невдоволене бурчання на адресу Мартінеса було пов'язане з тим, що у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини обіграла Францію. Також, імовірно, не останню роль у подібному жесті публіки зіграла поведінка Мартінеса після виграшу ЧС. Аргентинський воротар відзначився не найгарнішими жестами з рукавичкою – його святкування були визнані провокаційними.

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