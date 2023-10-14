"Я вважаю, що індивідуальні нагороди не потрібні у командному виді спорту. Я завжди це говорив та підтримую це. Жоден гравець самотужки нічого не виграв би.

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"Золотий м'яч" – це престижно, але не важливо. Це велика різниця. Моя ідея полягає в тому, що я не вважаю це настільки важливим, як інші гравці. Ніхто нічого не виграє сам. Я завжди вважав себе командним гравцем, це також пов'язано із моїм стилем гри. Я хочу вигравати титули разом із командою – ось що має значення. Тому "Золотий м'яч" мене взагалі не хвилює", – резюмував Кроос у своєму подкасті.

Нагадаємо, 33-річний німець ніколи серйозно не претендував на "Золотий м'яч", але зібрав вражаючу колекцію з 32 командних трофеїв, серед яких 5 ЛЧ і ЧС-2014.

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