"Відсутність дотримання прав людини – те, що могло б утримати мене від переходу туди. Однак, кожен має ухвалювати подібні рішення сам, як це зробив Кріштіану Роналду наприкінці своєї кар'єри.

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Стає досить важко, коли гравці, які перебувають на піку і мають якості, що дозволяють їм виступати в топ-клубах Європи, наважуються туди їхати. Потім вони розповідають, що там амбітний чемпіонат, але вся річ у грошах. Зрештою, це рішення на користь грошей та проти футболу. І з цього моменту для футболу, який ми всі знаємо і любимо, все стало складніше", – цитує Крооса Sports Illustrated.

Нагадаємо, після трансферу Габрі Вейги до Аль-Ахлі німець не став приховувати своїх емоцій, а дав чітку оцінку цій події в коментарях під дописом у Twitter: "Ганебно".

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