"Я считаю, что индивидуальные награды не нужны в командном виде спорта. Я всегда это говорил и поддерживаю это. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл.

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"Золотой мяч" – это престижно, но не важно. Это большая разница. Моя идея состоит в том, что я не считаю это столь важным, как другие игроки. Никто ничего не выигрывает сам. Я всегда считал себя командным игроком, это тоже связано с моим стилем игры. Я хочу выигрывать титулы вместе с командой – вот что важно. Поэтому "Золотой мяч" меня вообще не волнует", – резюмировал Кроос в своем подкасте.

Напомним, 33-летний немец никогда серьезно не претендовал на "Золотой мяч", но собрал впечатляющую коллекцию из 32 командных трофеев, среди которых 5 ЛЧ и ЧМ-2014.

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