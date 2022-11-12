Напередодні відбувся домашній матч Ліона проти Ніцци (1:1) у 15-му турі Ліги 1. На нього завітав представник Реала, щоб продемонструвати фанатам найпрестижнішу індивідуальну нагороду, здобуту у жовтні.

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Бензема є вихованцем академії "хлопчиськ", а за основну команду виступав з 2004 по 2009 роки. Опісля його викупив Мадрид за понад 40 мільйонів євро.

A hero's return for Karim Benzema and the Ballon d'Or in Lyon ️ pic.twitter.com/dU7q79wmqC — B/R Football (@brfootball) November 11, 2022

Вже сьогодні, 12 листопада, "ЗМ" побував у найбільшій в'язниці Франції, що розташована в південному передмісті Парижа. Нагороду продемонстрували ув'язненим. Головний редактор France Football Паскаль Ферре та журналіст Тео Труд планують опублікувати статтю про бесіду зі засудженими.

Inoubliable, la présentation du Ballon d’Or aux prisons de Fleury-Mérogis et Réau, aux côtés de @Pasferre. Rencontre avec les personnes détenues à lire demain dans France Football.



: Baptiste Paquot / L’Équipe pic.twitter.com/7akpjrUyEJ — Théo Troude (@TheoTroude) November 11, 2022

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