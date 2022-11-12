"Золотий м'яч" Бензема опинився у найбільшій в'язниці Франції та на матчі Ліона
Зірка Реала Карім Бензема та його новий "друг" влаштували мінітурне Францією.
Напередодні відбувся домашній матч Ліона проти Ніцци (1:1) у 15-му турі Ліги 1. На нього завітав представник Реала, щоб продемонструвати фанатам найпрестижнішу індивідуальну нагороду, здобуту у жовтні.
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Бензема є вихованцем академії "хлопчиськ", а за основну команду виступав з 2004 по 2009 роки. Опісля його викупив Мадрид за понад 40 мільйонів євро.
Вже сьогодні, 12 листопада, "ЗМ" побував у найбільшій в'язниці Франції, що розташована в південному передмісті Парижа. Нагороду продемонстрували ув'язненим. Головний редактор France Football Паскаль Ферре та журналіст Тео Труд планують опублікувати статтю про бесіду зі засудженими.
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