"Золотой мяч" Бензема оказался в самой большой тюрьме Франции и на матче Лиона
Звезда Реала Карим Бензема и его новый "друг" устроили мини-турне по Франции.
Накануне состоялся домашний матч Лиона против Ниццы (1:1) в 15-м туре Лиги 1. Его посетил представитель Реала, чтобы продемонстрировать фанатам самую престижную индивидуальную награду, выигранную в октябре.
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Бензема является воспитанником академии "мальчишек", а за основную команду выступал с 2004 по 2009 годы. Затем его выкупил Мадрид за более чем 40 миллионов евро.
Уже сегодня, 12 ноября, "ЗМ" побывал в самой большой тюрьме Франции, расположенной в южном пригороде Парижа. Награду продемонстрировали заключенным. Главный редактор France Football Паскаль Ферре и журналист Тео Труд планируют опубликовать статью о беседе с осужденными.
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