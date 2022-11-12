Звезда Реала Карим Бензема и его новый "друг" устроили мини-турне по Франции.

Накануне состоялся домашний матч Лиона против Ниццы (1:1) в 15-м туре Лиги 1. Его посетил представитель Реала, чтобы продемонстрировать фанатам самую престижную индивидуальную награду, выигранную в октябре.

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Бензема является воспитанником академии "мальчишек", а за основную команду выступал с 2004 по 2009 годы. Затем его выкупил Мадрид за более чем 40 миллионов евро.

Героическое возвращение Карима Бензема и Золотой мяч в Лионе ️ pic.twitter.com/dU7q79wmqC — B / R Football (@brfootball) 11 ноября 2022 г.

Уже сегодня, 12 ноября, "ЗМ" побывал в самой большой тюрьме Франции, расположенной в южном пригороде Парижа. Награду продемонстрировали заключенным. Главный редактор France Football Паскаль Ферре и журналист Тео Труд планируют опубликовать статью о беседе с осужденными.

Незабываемое вручение «Золотого мяча» тюрьмам Флери-Мерожи и Рео вместе с @Pasferre . Встречу с задержанными прочитают завтра во Франции Футбол.



: Батист Пако / Команда pic.twitter.com/7akpjrUyEJ — Тео Труд (@TheoTroude) 11 ноября 2022 г.