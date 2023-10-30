Головний редактор France Football Венсан Гарсія не став спростовувати чи підтверджувати інформацію, а лише зазначив, що видання розуміє невідворотність появи такої інформації до офіційного оголошення.

Переможець "Золотого м'яча" 2023 року вже визначений – Холанд і Мбаппе програли битву

"Чутки існували завжди. Це медіагра. Ми розуміємо бажання заздалегідь оголосити володаря "Золотого м'яча", але не слід вірити чуткам. Тому що дуже мало людей справді знає. Цього разу різниця між першим і другим місцем незначна. Є гравці, які сяяли цього року. Цього року напружено... Дуже, дуже напружено.

Головний критерій – індивідуальна продуктивність і, зокрема, вражаючий і рішучий характер. Другим критерієм для "Золотого м’яча" є колективна продуктивність", цитує Гарсію Le10Sport.