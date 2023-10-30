Главный редактор France Football Венсан Гарсия не стал опровергать или подтверждать информацию, а лишь указал, что издание понимает неотвратимость появления такой информации до официального объявления.

Победитель "Золотого мяча" 2023 года уже определён – Холанд и Мбаппе проиграли битву

"Слухи существовали всегда. Это медиагра. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя "Золотого мяча", но не следует верить слухам. Потому что очень мало людей действительно знает. На этот раз разница между первым и вторым местом незначительна. Есть игроки, которые сияли этом году… В этом году напряженно… Очень, очень напряженно.

Главный критерий – индивидуальная производительность и, в частности, поразительный и решительный характер. Вторым критерием для "Золотого мяча" является коллективная производительность", – цитирует Гарсию Le10Sport.