Нападник Інтер Маямі і збірної Аргентини Ліонель Мессі виграє восьмий "Золотий м'яч" у своїй кар'єрі.

Як стверджує інсайдер Фабріціо Романо, офіційне рішення буде оприлюднено в понеділок увечері в Парижі. 36-річний Мессі отримає найстатуснішу статусну щорічну індивідуальну нагороду у футболі за виграш збірної Аргентини ЧС-2022, капітаном якої він є.

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Раніше Мессі вигравав "Золотий м'яч" у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 і 2021 роках. Присудження аргентинцеві нагороди 2021 року піддавалося великій критиці – багато вболівальників і журналістів вважали, що того року нагороду слід було віддати форварду Роберту Лєвандовскі.

Нагадаємо, що влітку Мессі змінив ПСЖ на Інтер Маямі.

У 2022 році "Золотий м'яч" отримав нападник Реала Карім Бензема. Вважалося, що на нагороду 2023 року претендуватимуть форварди Ерлінг Холанд і Кіліан Мбаппе.

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