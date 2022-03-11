По-перше, результати гравця будуть враховуватись не за календарний рік, як це було до нині, а за сезон. Відтак, наступний "ЗМ" вручамуть за підсумками поточної кампанії. Результати ЧС-2022, який відбудеться в грудні, братимуться до уваги при виборі найкращого гравця вже наступного року, інформує L’Équipe.

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По-друге, головним критерієм тепер стануть індивідуальні досягнення та нагороди. Другим за важливістю будуть титули та виступи команди, далі враховуватиметься клас гравця і його відданість принципам fair-play. Натомість зник критерій з назвою "кар'єра гравця", тому "Золотий м'яч" не вручатимуть з огляду на попередні заслуги.

При обранні найкращого гравця 2021 року участь в голосуванні брали 170 представників. Вже цього сезону право голосу матимуть лише перші 100 країн рейтингу ФІФА. Також ухвалене рішення, що Дідьє Дрогба визначатиме додаткових членів журі й надаватиме можливість голосувати тим журналістам, чиї голоси найбільше збігаються з результатами попередніх років.

Нагадаємо, чинним володарем "Золотого м'яча" є Ліонель Мессі. Втім, результати голосування викликали бурхливу реакцію у світовому футболі, через що France Football був підданий критиці.

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