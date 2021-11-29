Кріштіану Роналду, схоже, буде засмучений підсумком голосування за найпрестижнішу індивідуальну нагороду в поточному році.

Португалець, який не приїхав на церемонію нагородження, фінішував лише на 6-й позиції. Вище за Роналду опинилися Канте, Бензема, Жоржінью, Лєвандовскі та Мессі, який і забрав "Золотий м'яч".

Мессі – володар "Золотого м'яча-2021"

Востаннє португалець не потрапляв у трійку призерів ще у 2010 році. Тоді "Золотий м'яч" теж виграв Мессі, друге місце дісталося Андресу Іньєсті, а Хаві фінішував третім. З того часу 36-річний нападник Манчестер Юнайтед 4 рази вигравав нагороду, 4 рази фінішував другим, а у 2019-му замкнув трійку призерів. У 2020-му приз не вручали через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, Ліонель Мессі став першим в історії футболу, хто виграв 7 "Золотих м'ячів". У Кріштіану Роналду залишилося 5. Кройф, Платіні та ван Бастен мають по 3 нагороди.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі