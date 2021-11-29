Криштиану Роналду, похоже, будет расстроен итогом голосования за самую престижную индивидуальную награду в текущем году.

Португалец, не приехавший на церемонию награждения, финишировал лишь на 6-й позиции. Выше Роналду оказались Канте, Бензема, Жоржиньо, Левандовски и Месси, который и забрал "Золотой мяч".

Месси – обладатель "Золотого мяча-2021"

Последний раз португалец не попадал в тройку призеров еще в 2010 году. Тогда "Золотой мяч" тоже выиграл Месси, второе место досталось Андресу Иньесте, а Хави финишировал третьим. С тех пор 36-летний нападающий Манчестер Юнайтед 4 раза выигрывал награду, 4 раза финишировал вторым, а в 2019-м замкнул тройку призеров. В 2020 году приз не вручали из-за пандемии COVID-19.

Напомним, Лионель Месси стал первым в истории футбола, кто выиграл 7 "Золотых мячей". У Криштиану Роналду осталось 5. Кройф, Платини и ван Бастен имеют по 3 награды.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі