"Сьогоднішній результат пояснює заяви Паскаля Ферре минулого тижня, коли він сказав, що я зізнався йому, що моя єдина мета – завершити кар'єру з більшою кількістю "Золотих м'ячів", ніж у Мессі. Паскаль Ферре збрехав, він використав моє ім'я, щоб просувати себе та просувати видання, в якому він працює.

Роналду ігноруватиме церемонію вручення "Золотого м'яча-2021" через Мессі

Неприпустимо, щоб людина, відповідальна за вручення такої престижної нагороди, могла брехати так, виявляючи повну неповагу до того, хто завжди поважав France Football та "Золотий м'яч". І сьогодні він знову збрехав, виправдовуючи мою відсутність на гала-концерті нібито карантином, на який немає жодних причин. Я завжди хочу вітати тих, хто перемагає завдяки спортивній майстерності та чесній грі, якими я керувався із самого початку. Я це роблю, бо я ніколи не виступаю проти когось.

Я завжди перемагаю для себе та для клубів, які представляю, я перемагаю для себе та для тих, хто мене любить. Найбільша мета у кар'єрі – вигравати національні та міжнародні титули для клубів, які я представляю, та для національної збірної моєї країни. Найбільша мета у кар'єрі – бути гарним прикладом для всіх, хто хоче стати професіональним футболістом. Найбільша мета у кар'єрі – залишити своє ім'я золотими літерами в історії світового футболу.

Насамкінець скажу, що моя увага вже зосереджена на наступній грі Манчестер Юнайтед і на всьому, чого разом з моїми товаришами по команді та нашими вболівальниками ми ще можемо досягти цього сезону. Усе решта? Решта лише решта", – написав Кріштіану в Instagram.

Нагадаємо, зараз у Мессі 6 "Золотих м'ячів", а в Роналду – 5. Аргентинець може збільшити свій відрив, оскільки цьогоріч саме він вважається фаворитом. Результати голосування будуть відомі вже сьогодні о 21:30.