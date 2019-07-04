Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: США здолали Ямайку і стали другим фіналістом турніру

Збірна США здобула перемогу над Ямайкою та вийшла до фіналу Золотого кубку КОНКАКАФ-2019.

Золотий кубок КОНКАКАФ, 1/2 фіналу

Ямайка – США – 1:3

Голи: Ніколсон, 69 – Маккені, 9, Пулішіч, 52, 87

Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика у надважкому матчі обіграла Гаїті та вийшла до фіналу

Американці без надзусиль оформили вихід у фінал, обігравши Ямайку. У складі США дубль оформив Крістіан Пулішіч, ще один гол забив Вестон Маккені, у збірної Ямайки відзначився Шамар Ніколсон.

Відзначимо, що гра була перервана через погодні умови.

Американці в фіналі зіграють з командою Мексики. Матч відбудеться 8 липня.