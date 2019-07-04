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Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: США одолели Ямайку и стали вторым финалистом турнира

08:50 63 Читати українською
Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: США одолели Ямайку и стали вторым финалистом турнира
Кристиан Пулишич / фото из соцсетей

Збірна США здобула перемогу над Ямайкою та вийшла до фіналу Золотого кубку КОНКАКАФ-2019.

Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала

Ямайка – США – 1:3

Голы: Николсон, 69 – Маккени, 9, Пулишич, 52, 87

Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика в очень тяжелом матче обыграла Гаити и вышла в финал

Американцы без труда оформили выход в финал, обыграв Ямайку. В составе США дубль оформил Кристиан Пулишич, еще один гол забил Уэстон Маккени, у сборной Ямайки отметился Шамар Николсон.

Отметим, что игра была прервана из-за погодных условий.

Американцы в финале сыграют с командой Мексики. Матч состоится 8 июля.

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Мир США США Ямайка Ямайка КОНКАКАФ
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