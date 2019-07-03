Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика у надважкому матчі обіграла Гаїті та вийшла до фіналу

Збірна Мексики здобула перемогу над Гаїті в додатковий час і вийшла до фіналу Золотого кубку КОНКАКАФ-2019.

Золотий кубок КОНКАКАФ, 1/2 фіналу

Гаїті – Мексика – 0:1

Гол: Хіменес, 93, (пен.)

Збірна Мексики у надважкому матчі вирвала перемогу в Гаїті та здобула першу путівку до фіналу Золотого кубку КОНКАКАФ. Мексиканці більше володіли ініціативою, однак забити так і не вдалось до кінця основного часу. А от в додатковий час Хіменес ударом з позначки приніс перемогу мексиканцям.

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Нагадаємо, у другому півфіналі Золотого кубку КОНКАКАФ зустрінуться Ямайка та США.