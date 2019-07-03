toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика у надважкому матчі обіграла Гаїті та вийшла до фіналу

3 липня 10:22 411 Читать на русском
Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика у надважкому матчі обіграла Гаїті та вийшла до фіналу
Гаїті – Мексика – 0:1 / твіттер збірної Мексики

Збірна Мексики здобула перемогу над Гаїті в додатковий час і вийшла до фіналу Золотого кубку КОНКАКАФ-2019.

Золотий кубок КОНКАКАФ, 1/2 фіналу

Гаїті – Мексика – 0:1

Гол: Хіменес, 93, (пен.)

Збірна Мексики у надважкому матчі вирвала перемогу в Гаїті та здобула першу путівку до фіналу Золотого кубку КОНКАКАФ. Мексиканці більше володіли ініціативою, однак забити так і не вдалось до кінця основного часу. А от в додатковий час Хіменес ударом з позначки приніс перемогу мексиканцям.

Бразилія – Аргентина: феноменальний 36-річний герой, Мессі знову без трофеїв зі збірною, "селесао" у фіналі Копа Амеріка

Нагадаємо, у другому півфіналі Золотого кубку КОНКАКАФ зустрінуться Ямайка та США.

blog_ava
"Він нам просто "відрізав яйця", – Леонов назвав ім'я арбітра, який винен у вильоті Арсенала-Київ з УПЛ
12:38
1746
Теги
Світ КОНКАКАФ Мексика Мексика Гаїті Гаїті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
39
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук