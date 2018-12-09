Золотий голос Шахтаря Кривцов – про караоке, пісні у душі та "Синю вічність" Магомаєва

Захисник Шахтаря і збірної України Сергій Кривцов розповів про те, що він талановитий не лише на футбольному полі, а і в караоке.

Хто найкраще співає у Шахтарі? Звідки у Кривцова такі вокальні дані? Які пісні захисник виконує у душі?

Бєлік: Янукович часто додавав від себе до преміальних гравцям Шахтаря

До вашої уваги інтерв'ю клубного каналу Шахтаря із захисником Сергієм Кривцовим, який вразив усіх своїм співом під час вечері збірної України, виконавши пісню Мусліма Магомаєва "Синя вічність".