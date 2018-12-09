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Золотий голос Шахтаря Кривцов – про караоке, пісні у душі та "Синю вічність" Магомаєва

00:07 105 Читать на русском
Золотий голос Шахтаря Кривцов – про караоке, пісні у душі та "Синю вічність" Магомаєва
Сергій Кривцов / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря і збірної України Сергій Кривцов розповів про те, що він талановитий не лише на футбольному полі, а і в караоке.

Хто найкраще співає у Шахтарі? Звідки у Кривцова такі вокальні дані? Які пісні захисник виконує у душі?

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До вашої уваги інтерв'ю клубного каналу Шахтаря із захисником Сергієм Кривцовим, який вразив усіх своїм співом під час вечері збірної України, виконавши пісню Мусліма Магомаєва "Синя вічність".

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Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар
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