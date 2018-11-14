Кривцов порвав збірну України своїми неймовірними вокальними даними

Захисник Шахтаря і збірної України Сергій Кривцов продемонстрував, що він талановитий не лише на футбольному полі, а і в караоке.

На святковій вечері на честь перемоги у своїй групі Ліги націй гравці збірної приймали посвяту від дебютантів команди. Нагадаємо, за традицією новачки команди виконують пісню в караоке.

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

Показати дебютантам майстер-клас взявся Сергій Кривцов. Захисник вразив усіх присутніх своїми вокальними даними, виконавши пісню Мусліма Магомаєва "Синя вічність".

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй (16 листопада), а також спаринг проти Туреччини (20 листопада).