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Кривцов порвав збірну України своїми неймовірними вокальними даними

09:45 1877 Читать на русском
Кривцов порвав збірну України своїми неймовірними вокальними даними
Сергій Кривцов / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря і збірної України Сергій Кривцов продемонстрував, що він талановитий не лише на футбольному полі, а і в караоке.

На святковій вечері на честь перемоги у своїй групі Ліги націй гравці збірної приймали посвяту від дебютантів команди. Нагадаємо, за традицією новачки команди виконують пісню в караоке.

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

Показати дебютантам майстер-клас взявся Сергій Кривцов. Захисник вразив усіх присутніх своїми вокальними даними, виконавши пісню Мусліма Магомаєва "Синя вічність".

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй (16 листопада), а також спаринг проти Туреччини (20 листопада).

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
2
дн
:
8
год
:
35
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Україна Україна Словаччина - Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Відеоновини Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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