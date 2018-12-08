Бєлік: Янукович часто додавав від себе до преміальних гравцям Шахтаря

Екс-форвард Шахтаря Олексій Бєлік розповів несподівані подробиці про матеріальну мотивацію гравців донецького клубу від колишнього президента України Віктора Януковича.

"У нас завжди були хороші преміальні. Янукович частіше заходив в роздягальню після єврокубкових матчів разом з Рінатом Ахметовим. У нас були преміальні від клубу, а він додавав.

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Приємно було, коли всі разом раділи перемозі. А зараз ситуація така, що ми тут, а хтось не тут, в іншому місці.

Що б я зараз сказав Януковичу? Я б запитав, напевно, як так можна було підставитися, підставити всю країну, як так можна було помилитися", – сказав Бєлік в ефірі програми Вацко Light.

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