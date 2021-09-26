Кривбас приймав Металіст в рамках 10-го туру Першої ліги. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Перша ліга, 10-й тур

Кривбас – Металіст – 0:5

Голи: Зотько, 16 (аг.), Пейшоту, 53, 85, Балулі, 65, (пен.) Кадім, 68

"В кальянній на**й побачимо когось – їб**о вам будемо бити", – розлючений фан Кривбаса наїхав на гравців (18+)

Центральний матч туру перетворився на побиття господарів перед своїми ж вболівальниками.

Футболісти Металіста не шкодували безпомічного суперника і відвантажили у ворота команди з Кривого Рогу 5 м'ячів без відповіді. Основну роль бомбардирів забрали собі легіонери харківського клубу.

Металіст з максимальною кількістю очок очолив Першу лігу, відірвавшись від другого Кривбаса на 8 залікових балів.

Динамо спокійно переграло інертний Рух – Гармаш став героєм львівського матчу