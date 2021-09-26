Футболістам Кривбаса перепало на горіхи від ультрас після розгромної поразки у матчі з Металістом.

"Рідше в кальянні ходити потрібно, бл**ь. Ми в кальянній, на**й, побачимо когось – їб**о вам будемо бити бл**ь.

Металіст декласував Кривбас у битві лідерів Першої ліги, Полісся розгромно поступилось Оболоні

Прибивати будемо одразу. Взагалі оху**и, бл**ь. Ні характеру – ні**я. Розслабилися, су*а", – зафільмував на камеру слова розлюченого вболівальника журналіст Дмитро Поворознюк у своєму Instagram.

Нагадаємо, у матчі 10-го туру Першої Ліги Кривбас вдома зганьбився на очах у власних вболівальників, пропустивши п'ять м'ячів від Металіста.

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