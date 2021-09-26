Кривбасс принимал Металлист в рамках 10-го тура Первой лиги. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Первая лига, 10-й тур

Кривбасс – Металлист – 0:5

Голы: Зотько, 16 (аг.), Пейшоту, 53, 85, Балулу, 65, (пен.) Кадим, 68

"В кальянной на**й увидим кого-то – еб**о вам будем бить", – разъяренный фан Кривбасса наехал на игроков (18+)

Центральный матч тура превратился в избиение хозяев перед своими же болельщиками.

Футболисты Металлиста не жалели беспомощного соперника и отгрузили в ворота команды из Кривого Рога 5 безответных мячей. Основную роль бомбардиров забрали себе легионеры харьковского клуба.

Металлист с максимальным количеством очков возглавил Первую лигу, оторвавшись от второго Кривбасса на 8 зачетных баллов.

Динамо спокойно переиграло инертный Рух – Гармаш стал героем львовского матча