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"Зніміть відео і надішліть мені": Срна пообіцяв одягнути 33 українські дитячі команди

18:55 578 Читать на русском
"Зніміть відео і надішліть мені": Срна пообіцяв одягнути 33 українські дитячі команди
Даріо Срна / ФК Шахтар

Екс-захисник Шахтаря Даріо Срна та фонд "гірників" Shakhtar Social розпочали спільний проект.

"Привіт, це Даріо Срна! Я граю у футбол змалку. 15 років виступав за Шахтар, здобув Кубок УЄФА, ставав чемпіоном України та володарем багатьох інших трофеїв. Я знаю, як це важливо – мати гарні умови для гри. Зручна футбольна форма, професійні м’ячі потрібні вже в ранньому віці.

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Якщо ви любите футбол і вболіваєте за Шахтар, напишіть історію про свою команду, зніміть відео й надішліть їх мені. 33 найкращі команди отримають 15 комплектів форми та 10 м’ячів. Грайте у футбол!", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Заявки на участь у проекті приймаються з 21 березня по 24 червня. Вони повинні містити:

- історію про команду в текстовому форматі;
- відеоролик про команду тривалістю до 1 хвилини;
- фотографії команди (не більше 5).

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Теги
Шахтар Шахтар Даріо Срна Даріо Срна
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