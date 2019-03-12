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Срна оцінив рівень Фонсеки біля керма Шахтаря

18:35 654 Читать на русском
Срна оцінив рівень Фонсеки біля керма Шахтаря
Паулу Фонсека і Даріо Срна / Фото ФК Шахтар

Екс-капітан Шахтаря, а нині гравець Кальярі Даріо Срна поділився думками щодо рівня роботи головного тренера "гірників" Паулу Фонсеки.

"Фонсека – людина, яка допомагає Шахтарю. Він – молодий, талановитий, амбітний.

Я вірю, що він впорається з усіма завданнями, які перед ним стоять. Якщо він тренер Шахтаря – він хороший, повірте мені", – сказав Срна в ефірі ТК Футбол 1.

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Нагадаємо, Паулу Фонсека очолив Шахтар у 2016 році. За цей час португалець встиг двічі здобути золоті медалі УПЛ та двічі виграти Кубок України.

Нагадаємо, в поточному сезоні "гірники" вже вилетіли з Ліги Європи, але лідирують в національному чемпіонаті та також зберігають шанси знову здобути Кубок України.

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Теги
Шахтар Шахтар Даріо Срна Даріо Срна Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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