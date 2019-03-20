"Снимите видео и пришлите мне": Срна пообещал одеть 33 украинские детские команды

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна и фонд "горняков" Shakhtar Social начали совместный проект.

"Привет, это Дарио Срна! Я играю в футбол с детства. 15 лет выступал за Шахтер, завоевал Кубок УЕФА, становился чемпионом Украины и обладателем многих других трофеев. Я знаю, как это важно – иметь хорошие условия для игры. Удобная футбольная форма, профессиональные мячи нужны уже в раннем возрасте.

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Если вы любите футбол и болеете за Шахтер, напишите историю о своей команде, снимите видео и пришлите их мне. 33 лучшие команды получат 15 комплектов формы и 10 мячей. Играйте в футбол!", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Заявки на участие в проекте принимаются с 21 марта по 24 июня. Они должны содержать:

- историю о команде в текстовом формате;

- видеоролик о команде длительностью до 1 минуты;

- фотографии команды (не более 5).

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