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"Нашел новую работу: немного рискованно, но весело", – Дани Алвес развлекается во время отпуска

12:34 71 Читати українською
"Нашел новую работу: немного рискованно, но весело", – Дани Алвес развлекается во время отпуска
Дани Алвес / Соцсети

Бразильский защитник Дани Алвес не теряет чувство юмора.

Бразилец вместе со своей девушкой посетил зоопарк и сделал несколько забавных фотографий. Алвес сидел рядом с обезьяной, толкал слона и засовывал голову в пасть крокодила.

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"Я уже нашел новую работу: немного сложно, немного рискованно, но очень весело", – подписал фотографии игрок сборной Бразилии.

Напомним, Дани Алвес сейчас находится без клуба после того, как покинул ПСЖ. Недавно защитник победил вместе со сборной Бразилии на Копа Америка.

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