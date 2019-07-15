"Нашел новую работу: немного рискованно, но весело", – Дани Алвес развлекается во время отпуска

Бразильский защитник Дани Алвес не теряет чувство юмора.

Бразилец вместе со своей девушкой посетил зоопарк и сделал несколько забавных фотографий. Алвес сидел рядом с обезьяной, толкал слона и засовывал голову в пасть крокодила.

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"Я уже нашел новую работу: немного сложно, немного рискованно, но очень весело", – подписал фотографии игрок сборной Бразилии.

Напомним, Дани Алвес сейчас находится без клуба после того, как покинул ПСЖ. Недавно защитник победил вместе со сборной Бразилии на Копа Америка.

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