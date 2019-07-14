Дані Алвес зацікавив одразу три гранди АПЛ

Екс-захисник ПСЖ Дані Алвес може спробувати свої сили в чемпіонаті Англії.

36-річний Дані Алвес зацікавив одразу три англійські топ-клуби, повідомляє Mundo Deportivo.

"Мессі – мій друг, але своїми словами він проявив неповагу до збірної Бразилії", – Дані Алвес

За інформацією видання, на бразильця претендують Манчестер Сіті, Тоттенхем і Арсенал.

Раніше повідомлялося, що футболіст мріє про повернення в Барселону. Додамо, що Алвес покинув ПСЖ цього літа на правах вільного агента.

Дані Алвес оновив світовий рекорд за виграними трофеями

Нагадаємо, Дані Алвес нещодавно переміг на Копа Амеріка-2019 і закріпився у статусі найтитулованішого футболіста всіх часів (40 трофеїв).