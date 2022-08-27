У матчі 2-го туру чемпіонату України полтавці у доданий час втратили нічию з рівнянами. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Обидві команди по-різному дебютували у новому сезоні. Ворскла після вильоту з єврокубків поступилась колишній команді Віктора Скрипника – Зорі, а Верес дещо несподівано здолав Чорноморець. Так чи інакше, але у обох команд була однакова мета – набирати очки у очній дуелі.

Зоря перемогла Львів у ефектній перестрілці з дивовижним голом на останніх хвилинах

Вже на третій хвилині рівняни небезпечно навішували з правого флангу у штрафний суперника – Різник вийшов з воріт і забрав м'яч. Полтавці огризнулись кутовим: подача зі стандарту, сфера прилетіла на голову Феліпе, але удар бразильця прийшовся повз стійку. Згодом Степанюк після довгої передачі вийшов сам на сам з Когутом, але голкіпер, який вибіг аж в район одинадцятиметрової позначки, у падінні ногою відбив удар нападника Ворскли. Майже одразу Феліпе знову першим зреагував на навіс – фортуна вдруге відвернулась від нього.

Верес одразу втік у швидку контратаку правим флангом, Дахновський зряче прострілював у воротарський, але Різник знову прочитав задум суперника і у падінні перехопив пас. Ворскла продовжила тиснути і вже Олійник не забиває зі зручної позиції – опустивши круглого на землю, Денис не зумів як слід прикластися до м'яча і удар вийшов надто кволим, прямо у руки Когуту.

На 21-й хвилині Ворскла нарешті пробила Верес. Рівняни втратили м'яч біля воріт суперника, довгий пас знайшов Сефері на лівому фланзі, албанець увірвався у штрафний майданчик Когута і прострілив. Передачі завадив Пасіч, але вибити не зміг, лише зачепив сферу, яка відскочила до Скляра – той ледь не порвав сітку, завдавши зльоту гарматного удару під поперечину.

Згодом Зайков після вже четвертого кутового спрямував м'яч головою повз ворота Когута. На 30-й хвилині Верес втік в одну з небагатьох атак, однак Пасіч на лінії штрафного майданчика не впорався з суперником і шанс відігратись було втрачено. Гравці Ворскли почали куражитись і, як наслідок, втрачати м'яч у простих ситуаціях. Зокрема, бажання Сефері ефектно віддати пас п'ятою у центрі поля завершилось перехопленням м'яча і лише брак у передачах не дозволив рівнянам покарати суперника за піжонство.

Вересу вдалось скоротити час доставляння м'яча до штрафного Ворскли, змусити суперника більше помилятись і ось вже Пасіч закрутив здалеку – Різник у стрибку нівелював загрозу. Згодом Дмитро вирішив продемонструвати клас дриблінгу, обігруючи біля власних воріт Гагуна. Цього разу минулось – кіпер збірної України був на висоті.

Під кінець тайму Ворскла знову притисла Верес до воріт. Черговий момент полтавці створили після стандарту: Ардіт Толі навісив зі штрафного на дальню штангу, Яворський вистрибнув вище за інших і пробив у ближній кут – Когут у падінні ногами виніс на кутовий. У відповідь Верес створив свій чи не найкращий момент у першій сорокап'ятихвилинці: Лебеденко прострілив зліва в район одинадцятиметрової позначки на Дахновського і той з вбивчої позиції пробив над поперечиною. За хвилину до перерви Толі знову зі стандарту навісив у воротарський і Феліпе, вигравши повітря, знову головою пробив повз стійку. Вже у доданий час чудова комбінація Вереса ледь не завершилась голом у роздягальню – Пасіч добре відгукнувся на простріл, але м'яч влучив у захисника, а після добивання Різник зреагував і забрав шкіряного.

Загалом перший тайм справив дуже хороше враження: обидві команди діяли гостро, не відсиджувались в обороні і одразу намагались йти в атаку. Не було притаманної УПЛ тягучості і відчуття втраченого від перегляду матчу часу.

Вже на перших хвилинах другого тайму Феліпе на рівному місці зазнав травми, потягнувши м'яз і Скрипнику довелось робити вимушену заміну. Сефері намагався пробити з меж штрафного, але влучив у голову супернику і м'яч вийшов на кутовий. Подачу зі стандарту неточно замкнув Яворський. Пасіч продовжив шукати щастя біля воріт Різника – поки все летить мимо. У відповідь Скляр ледь не забив, але масована оборона рівнян не дозволила подвоїти перевагу супернику.

На 63-й хвилині Пасіч увімкнув "режим Мессі" на лівому фланзі, обійшов половину команди Ворскли, увірвався у штрафний і прострілив – Лебеденко у падінні пробив у руки Різнику. Сили потрохи покидали команди і тієї швидкості, яку вони демонстрували на старті, вже не було – гравці намагались перехопити ініціативу у в'язкій боротьбі у центрі поля. За 15 хвилин до завершення матчу Станіслав Шарай навішував і ледь не влучив у ворота – Різник відпрацював традиційно впевнено.

Однак на 81-й хвилині не врятував і він. Пасіч отримав м'яч на лівому фланзі, увірвався у штрафний і з гострого кута вирішив пробити. Захисник завадив польоту сфери, м'яч відскочив до Кучерова і той вгатив його під поперечину – 1:1. Згодом Мірошник в акробатичному стрибку ледь не забив другий гол Вереса – м'яч пролетів вище воріт. Вже у доданий час Ворскла могла вирвати перемогу – полтавці навішували у штрафний, Когут вийшов з воріт, вибив, але не втримався на ногах і впав, однак добити сферу у порожні ворота не було кому. Натомість на шостій доданій хвилині забив Верес – Шестаков уникнув положення поза грою, отримав закидання за спини захисників і з району одинадцятиметрової позначки у падінні проштовхнув м'яч повз Різника. Майже одразу прозвучав фінальний свисток

Як наслідок, Верес набрав 6 пунктів і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, Ворскла залишається без очок і наразі йде останньою.

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